Şarköy'deki Orman Yangını Söndürüldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilikte dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçramıştı.

Yangına, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 70 belediye personeli, 15 arazöz, 15 itfaiye aracıyla karadan, 4 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla havadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.