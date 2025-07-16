Şarköy'deki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi'nde dün tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 32 saat geride kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün batımına kadar süren çalışmalarda, uçak ve helikopterlerle havadan yoğun müdahale gerçekleştirildi.

Karadan ise arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleriyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgede rüzgarın etkisinin azalması yangınla mücadeleyi kolaylaştırdı.

Yangına 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3'ü görevli olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının elektrik teline bir kuşun çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.