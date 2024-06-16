Sarkozy, Macron'un erken genel seçim kararını eleştirdi - Son Dakika
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Sarkozy, Macron'un erken genel seçim kararını eleştirdi

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasını eleştirerek bunun 'ülke için büyük bir risk' olduğunu söyledi. Sarkozy, Macron'un kararının aşırı sağın oy oranını artırabileceğini ve aşırı sağcılarla ittifak yapma durumuna ilişkin açıklamaları uygun bulmadığını belirtti.

16.06.2024 14:29
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Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasını eleştirerek bunun "ülke için büyük bir risk" olduğunu söyledi.

Sarkozy, Le Journal de Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Macron'un erken genel seçim kararını değerlendirdi.

Sarkozy, 9 Haziran'daki AP seçimlerinden ülkedeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin açık ara farkla birinci gelmesinin üzerine Macron'un parlamentoyu feshetmesinin "cumhurbaşkanı için olduğu gibi ülke için de büyük bir risk" oluşturduğunu belirtti.

Macron'un parlamentoyu feshetme kararının "aşırı sağa oy veren seçmenin öfkesini tersine çevirmek yerine bu öfkenin onaylanması" ile sonuçlanabileceğini dile getiren Sarkozy, aşırı sağın sandıkta yeniden galip gelme "riski" bulunduğunu ifade etti.

Sarkozy, kurucusu olduğu Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) genel seçimlerde RN ile ittifak yapma durumuna ilişkin değerlendirmesinde de LR'nin şu anki lideri Eric Ciotti'nin aşırı sağcılarla ittifak yapacağına ilişkin açıklamalarını "uygunsuz" bulduğunu söyledi.

LR partisi lideri Ciotti'nin AP seçimlerinden iki gün sonra RN ile ittifaka yeşil ışık yakması Cumhuriyetçi siyasetçilerde şaşkınlık yaratmış, çok sayıda Cumhuriyetçi senatör ortak bildiri yayımlayarak bu ittifaka karşı olduklarını dile getirmişti.

Ciotti'nin kararı parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa sebebiyet verirken LR yönetimi, 12 Haziran'da düzenlediği acil toplantıda başkanlarını partiden ihraç etme kararı almıştı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarkozy, Macron'un erken genel seçim kararını eleştirdi - Son Dakika

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