Saros Körfezi'nde Uğur Böceği İstilasısı

Saros Körfezi sahillerinde uğur böceği istilası: Tatilcilere zor anlar yaşattı

EDİRNE - Saros Körfezi sahillerine akın eden tatilciler, bu kez beklemedikleri bir misafirle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahili istila eden uğur böcekleri, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sürü halinde hareket eden uğur böcekleri, özellikle sarı renge yönelerek insanların üzerine konup rahatsız etti. Tatilciler, sahilde güneşlenirken ya da yürüyüş yaparken üzerlerine gelen uğur böceklerinden kaçmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar, bu durum nedeniyle sahilden erken ayrılmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan uğur böceği istilası yoğunluğu öğleden sonra azalıyor. Ancak bu süre zarfında böceklerin yoğunluğu nedeniyle sahil keyfi birçok tatilci için kabusa dönüştü.

Uğur böceklerinin neden bu şekilde yoğun olarak sahile geldiği henüz bilinmiyor. Bölge halkı ve tatilciler, bu durumun araştırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da renkli kıyafetlerden, özellikle sarı renkten uzak durarak korunmaya çalıştı.

Vatandaşlar, uğurböceği istilası için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.