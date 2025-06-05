SASKİ'den Su Müfettişi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SASKİ'den Su Müfettişi Eğitimi

SASKİ\'den Su Müfettişi Eğitimi
05.06.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SASKİ, öğrencilere su tasarrufu ve doğal döngü hakkında eğitim vererek bilinçli nesiller yetiştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), ilk ve ortaokullarda yürüttüğü "Su Müfettişi" eğitimleri sürüyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Hendek Akova İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekiplerin, öğrencilere suyun önemi, doğal döngüsü, doğru kullanım alışkanlıkları, arıtma süreçleri ve tasarruf bilinci konularında eğitim verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Tasarruf bilinci küçük yaşlarda kazanılır. Bu nedenle çocuklarımızı suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Su Müfettişi eğitimlerimizle su kaynaklarına duyarlı nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bugünün bilinçli çocukları suya verdikleri değer ile geleceğin kaynaklarını koruma altına alıyor." ifadelerin yer verildi.

Eğitim sonunda öğrenciler, "Su Müfettişi" rozetlerini aldı.

BELPAŞ'ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı'nda hizmette

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ bünyesinde bulunan Karasu Acarlar Longozu, Karaman Park, Yenikent Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahtan itibaren, Kent Park, Orman Park, Millet Bahçesi, Uçak Kıraathanesi, Şemsiyeli Park, Elegant Kafe ve Nehir Çikolata birinci gün öğleden sonra, Esentepe Park ise ikinci günden itibaren kapılarını misafirlerine açacak.

Büyükşehir sporcularından başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, kentte düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışmalarında ter döktü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Atletizm pistinde 3-4 Haziran'da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmelerinde Musab Doğmaz 2000 metre yarışlarında birinci, 800 metre yarışlarında Yusuf Selim Soydan ikinci oldu.

Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında ise 60 metrede Ece Naz Işık birinci ve 2015 doğumlu sporcu Bade Şimşek 800 metrede birincilik ederek şampiyon oldu. Aynı yarışlarda 800 metrede yarışan 2014 doğumlu Betül Sena Tercan birinci, Esila Duru Şenol ikinci, Ecem Şura Ünlü üçüncü, Zeynep Erva Karaman dördüncü, Dila Özmat ise altıncı oldu. 1000 metrede Ahmet Enes Kasap şampiyon oldu.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, sakarya, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel SASKİ'den Su Müfettişi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:15:10. #7.13#
SON DAKİKA: SASKİ'den Su Müfettişi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.