Satala Antik Kenti Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Satala Antik Kenti Konferansı

Satala Antik Kenti Konferansı

Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Satala'nın tarihi ve kültürel önemi anlatıldı.

24.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde turizm rehberliği söyleşileri kapsamında, "Satala Antik Kenti" konulu konferans organize edildi.

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yavuz Çakmur, Turizm Fakültesi Salonunda gerçekleştirilen konferansta, Satala'nın bir antik kentten ziyade bir garnizon kenti olduğunu söyledi.

Satala'da bir Roma havuzu olduğunu belirten Çakmur, Anadolu'da çok fazla Roma havuzu olmadığını ifade etti.

Çakmur, "Havuz, erken dönemde olduğu gibi günümüzde de köyün su ihtiyacını karşılıyor, işlevine devam ediyor. Havuzun içi, Roma havuz mimarisini sergiliyor." dedi.

Antik kentte 2020'de C3 açmasında bir zırhla karşılaşıldığını anımsatan Çakmur, "Roma lejyonerleri tarafından kullanılan 'Lorica Squamata' zırhı, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünde 4 yıl süren çalışma sonucunda restore edildi ve Gümüşhane'ye getirildi." diye konuştu.

Çakmur, Satala'nın sürekli çatışmaların yaşandığı, yıkılıp tekrar yapılan bir yerleşim yeri olduğunu anlattı.

Nekropol alanda yapılan çalışmalara ilişkin de Çakmur, "Üst düzey askerler bulunmakta. Anadolu'da lejyon kentinde ilk defa askeri mezar açıldı. Buluntular da lejyonlar hakkında bize bilgi verdi. 25 yıllık askerlik görevini tamamlayanlara verilen terhis belgelerine rastladık." değerlendirmesinde bulundu.

Satala'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin Roma lejyoner hayatını deneyimleyecekleri bir ziyaretçi karşılama merkezi ve sergi mekanının oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Çakmur, "Sergi mekanlarının tematik bir sunum rolü üstlenerek, insanlara bir lejyonerin doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süreci, kullandığı eşyaları aktarmasını amaçlamaktayız." dedi.

Kazı Mimarı, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuncer Çağrı Çakmur ise antik kentten çıkarılan tüm eserlerin kültürel miras olduğunu söyledi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Çalık, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fazıl Kaya, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Elif Yavuz, Konferans, Turizm, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satala Antik Kenti Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Satala Antik Kenti Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.