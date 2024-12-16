SAÜ'de Çeşitli Konferanslar ve Ödüller - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAÜ'de Çeşitli Konferanslar ve Ödüller

SAÜ\'de Çeşitli Konferanslar ve Ödüller

Sakarya Üniversitesi, Rus İhtilalleri, Tüketici Hukuku ve Aliya İzzetbegoviç konulu etkinlikler düzenledi.

16.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Rus İhtilalleri ve Osmanlı Devleti" konferansı düzenlendi.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümünce gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Enis Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'da yaşanan ihtilallerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Lenin döneminde izlenen politikaların Osmanlı yönetimine yansımaları, Rus-Osmanlı ve Rus-Alman cephelerindeki gelişmeler ile dönemin siyasi atmosferini şekillendiren önemli barış antlaşmalar hakkında konuşuldu.

SAÜ tüketici hukuku alanında ödül kazandı

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, "Tüketici Hukuku Alanındaki Bilimsel Çalışmalar" kategorisinde ödül aldı.

Nart ve Prof. Dr. Mustafa Yasan'ın hazırladığı "Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamasının Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözüm Performansına Etkileri" konulu bildiri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenen programda ödül almaya hak kazandı.

SAÜ'de "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli gerçekleştirildi

SAÜ Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Hizmetçi Şube Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli düzenlendi.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ndeki panelde, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Acar tarafından katılımcılara konu hakkında bilgi verildi.

"Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi tarafından "Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı gerçekleştirildi.

SAÜ konferans salonunda yapılan konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın konuşmacı olarak yer aldı.

Akın, konuşmasında, Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu ve Batı Arasında İslam" kitabını okuduktan sonra onun düşüncelerine büyük ilgi duyduğunu, hapishanede tanıştığı arkadaşlarıyla Bosna'da konferanslar verdiğini ve dünya genelinde saygı duyulan bir Müslüman olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Aliya İzzetbegoviç, Osmanlı Devleti, Kültür Sanat, Beyin Ölümü, Konferans, sakarya, Osmanlı, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ'de Çeşitli Konferanslar ve Ödüller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:44:54. #1.13#
SON DAKİKA: SAÜ'de Çeşitli Konferanslar ve Ödüller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.