Savcıya ölüm tehdidi: Yeni deliller bulundu - Son Dakika
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Savcıya ölüm tehdidi: Yeni deliller bulundu

Büyükçekmece'de savcı Y.E.'yi tehdit eden şüphelilere yönelik soruşturmada yeni deliller ortaya çıktı.

18.04.2025 18:20
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-BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Şüpheli Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" dediği öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

WHATSAPP MESAJLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen "WhatsApp" yazışmalarında Edirne'deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Zeynep K. ile hareket ettiği, bu yolla kişisel verilere ulaştığı tespit edildi. Yazışmalarda, iş insanı şüpheli Gökhan G.'nin savcı Y.E.'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı tespit edildi. Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı görüşme kayıtlarına yansıyan konuşmalarda Gökhan G.'nin, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Gökhan G.'nin ayrıca, tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı bilgisi de dosyaya girdi.

BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİNE ALINDI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan GSM şirketi çalışanı Zeynep K. ile iş insanı Gökhan G. hakkında adli işlemler tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zeynep K. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Savcıya ölüm tehdidi: Yeni deliller bulundu - Son Dakika

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