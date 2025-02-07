Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Öte yandan çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Şavşat'ta Çığ Düşüşü Görüntülendi - Son Dakika
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