Şavşat\'ta Kar Üstü Güreşler Yapıldı

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi.

Valiliğin koordinesinde Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesinin katkılarıyla Veliköy Muhtarlığı ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 1370 rakımlı köyde organize edilen güreşlere Artvin, Tokat, Erzurum, Samsun ve Çorum'dan 80 sporcu katıldı.

Toplamda 105 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde, sporcular ağırlıklarına göre yıldızlar ve büyüklerde 10 kategoride güreşti.

Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı etkinliğe Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım oldu. Kar üstünde gerçekleştirilen güreşlerde, yıldızlarda 35 kiloda Mehmet Can Biber, 45 kiloda Batuhan Çınar, 50 kiloda Halil İbrahim Pekmez birinciliği elde etti.

Büyüklerde 55 kiloda Ahmet Sucu, 65 kiloda Hasan Bircan, 70 kiloda Muhammet Ali Kesti, 75 kiloda Ali Burak Toy, 80 kiloda Samet Kaya, 90 kiloda da Bekir Demirtaş şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Vali Turan Ergün, güreşlerin 300 yıllık bir geçmişi olduğunu, etkinliğin bu kültürü yaşatmak adına önem arz ettiğini söyledi.

Kar üstü güreşlerinin Türkiye'de Şavşat'a özgü bir kültür olduğunu belirten Ergün, "Şavşat'ın güzel coğrafyasını tanıtmak adına çok önemli bir organizasyon. Birçok paydaşla bu etkinlik yapılıyor. İnşallah gelecek yıllarda kapsamlı, daha profesyonel ve uluslararası seviyede bir organizasyona dönüştürülecek. Artvin'in tanıtımına büyük katkı sağlayan bu festivalle ata sporumuzu da yaşatıyor olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da kendisinin de gençliğinde kar üstünde güreştiğini anlatarak, "Şavşat'ın birçok evladı, yiğidi bu meydanlarda güreş yapmıştır. Bu geleneği burada yaşatıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu uluslararası düzeyde Kar Üstü Dünya Şampiyonası olarak yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nin, Şavşat'ın kış turizminde önünü açacağına işaret eden Aydın, "Bu etkinliğimizin Türkiye'de, hatta dünyada başka bir örneği yoktur. Bu etkinliğimizi daha da büyütüp Şavşat'ın değeri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk defa kar üstünde güreş yapıldığına şahit oldum"

Güreşleri izleyen Can Kayabaşı, aslen Şavşatlı olmasına rağmen İstanbul'da yaşadığını ve her yıl fırsat buldukça güreşleri izlemek için etkinliğe geldiğini kaydetti.

Ailesiyle İstanbul'dan gelerek güreşleri takip eden Görkem Ali Yiğit ise ilk defa kar üstünde güreş yapıldığına şahit olduğunu ve çok şaşırdığını vurgulayarak, "Benim için keyifli bir gün oldu, bundan sonraki yıllarda da fırsat buldukça geleceğim." dedi.

Samsun'dan güreşlere katılarak 65 kiloda şampiyon olan Hasan Bircan da karakucak ve geleneksel güreş dalında milli sporcu olduğunu ifade ederek, "Buraya davet edildik. İlk defa kar üstünde güreştim. Güzelmiş, zevkliymiş. Gelecek yıllarda yeniden gelmek istiyorum. Hem karla hem de rakibinle mücadele ediyorsun. İlk kar güreşimde de birinci oldum. Mutluyum. Karda dengede durmak işimizi zorlaştırıyor. Ayaklarımız kayıyor. Yağlı güreş gibi bir şeydi bizim için. Çok keyif aldım." şeklinde görüş belirtti.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.