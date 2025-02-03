Şavşat'ta Karasal Güzellikler

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Sakin şehir Şavşat'ın kış manzaraları mest ediyor

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, seyrine doyulmaz kış manzaraları sunuyor.

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

Yüzde 57'si ormanla kaplı Artvin, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. 2 bin 400 rakımlı Milli Parkının içerisinden bulunan karayolu kenarında ormanlık alan Kocabey Köyü yaylası ve kışlasının ahşap yayla evleri ve karla kaplı ağaçları muhteşem manzaraya sahip. Doğal ve yaşlı ormanlar içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, karayolunda seyahat edenler durup, yol kenarından bol bol fotoğraf çekiyor.