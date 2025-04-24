Savunma Sanayisinde Yeni Teknolojiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savunma Sanayisinde Yeni Teknolojiler

Haluk Görgün, yapay zeka ve kuantum gibi teknolojilerle daha verimli bir savunma sanayisi hedefliyor.

24.04.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yapay zekanın da etkin şekilde kullanılmaya başlandığı savunma sanayisinde kuantum ve soğuk atom gibi çığır açıcı teknolojiler üzerine çalıştığını belirterek, "Daha verimli ve teknoloji yoğun bir savunma sanayisini ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.

"7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Görgün, bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin AR-GE ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynakları ciddi oranda artırdığını söyledi.

Sektörün AR-GE harcamasının 2002'deki 50 milyon dolar seviyesinden bugün 3 milyar dolara yaklaştığı bilgisini veren Görgün, "Bu sadece bir finansal büyüklük değil, aynı zamanda stratejik kararlılığımızın ve vizyoner planlamamızın da bir göstergesidir. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak bugüne kadar 100'e yakın AR-GE projesini başarıyla tamamladık. Halihazırda yürüttüğümüz 90 projemizse sektörümüzün dinamizmini ve sürdürülebilir üretim kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

"Her bir proje dışa bağımlılığı azaltan bir yapıya sahip"

Görgün, projelerde 10 araştırma kurumu ve enstitü ile 902'den fazla sanayi firmasının yer aldığını, bilgi birikimiyle üretim sahası arasında güçlü bir köprü kurulduğunu dile getirdi.

Sadece SSB'nin 2024'te 10 teknoloji alanına hizmet edecek şekilde 23 yeni AR-GE projesi başlattığını vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:

"Bu projelerin toplam bedeli 16,5 milyar lirayı aşmaktadır ancak bu yatırımların değeri sadece mali büyüklükleriyle ölçülemez. Zira her bir proje, dışa bağımlılığı azaltan, çığır açıcı kabiliyetler inşa eden, yeniliği kurumsallaştıran bir yapıya sahiptir. Savunma sanayisinde verimlilik, yalnızca ekonomik değil, stratejik, teknolojik ve beşeri sermaye boyutlarıyla ele alınmaktadır. Bugün platformların dayanıklılığı, tedarik zincirinin güvenliği, üretim sürelerinin kısaltılması, dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve modüler mimarilerle esneklik kazanılması doğrudan verimlilik politikalarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla bizim verimlilik anlayışımız, yalnızca 'daha azla daha çok üretmek' değil, aynı zamanda 'daha akıllıca, bağımsız ve stratejik üretmek' anlayışına dayanmaktadır."

Dost ve müttefik ülkelerle işbirlikleri geliştirilecek

Görgün, SSB olarak "Türkiye Yüzyılı" ve "Savunma Yüzyılı"nda odaklarının AR-GE ve teknoloji olduğunu belirterek, 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında amaçlarının geleceğe yön verecek teknoloji ve yetenekleri milli imkanlarla geliştirmek olduğunu anlattı.

Hedeflerinin bugünün ve geleceğin teknolojilerine yönelik kapsayıcı ve istikrarlı gelişimin sürdürülmesi, yükselen ve çığır açan teknoloji alanlarında yetenek kazanımının sağlanması olduğunu söyleyen Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek, güçlü savunma sanayisi ekosistemini oluşturmak üzere geliştirdiğimiz sistematik yöntemlerimizle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. AR-GE ve teknoloji yönetimi kapsamında 30'a yakın farklı teknoloji alanında çalışmalar yapıyoruz. AR-GE faaliyetlerimizin planlama aşamasında, günümüzün ve geleceğin harp ortamında stratejik avantaj sağlayacak kritik teknoloji alanlarını tespit etmeyi çok önemsiyoruz.??????? Yürüttüğümüz AR-GE faaliyetlerimizle günümüzün ve geleceğin harp ortamına yönelik milli çözümler geliştirmeyi, savunma sanayisi AR-GE'sinde elde ettiğimiz kazanımları sivil alanlarda ülkemizin hizmetine sunmayı, dost ve müttefik ülkelerle AR-GE alanında işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

"Çığır açıcı teknolojiler üzerine çalışıyoruz"

Görgün, SSB'nin çığır açıcı teknolojiler üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, bunlar arasında karar destek ve istihbarat, siber güvenlik, modelleme, simülasyon ve eğitim teknolojileri için yapay zeka ve kuantum teknolojileri olduğunu bildirdi.

Kuantum teknolojileri alanında Türkiye'nin kabiliyetini artırmaya yönelik projeler başlattıkları bilgisini veren Görgün, "Ayrıca soğuk atom teknolojisini çalışmaya başladık. Bu teknolojiyle bugüne kadar olabilecek en hassas ivmeölçer ve saatleri yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Görgün, eklemeli imalat, piroteknik ve patlayıcı teknolojilerini etkin kullanmak için de çalıştıklarını belirterek, kızılötesi dedektörlerin çalıştıkları önemli alanlardan olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu projelerden çok daha fazlasını derinlemesine mühendislik yetkinliği, detay ve hassas üretim yeteneği, uluslararası kalite standartlarına entegre süreç ve proje yönetim yeterliliği ilkeleriyle yönettiğini vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Başardıklarımızın ötesine geçebilmek, daha derinlere inmek ve yarını bugünden düşünmek için bilimsel ve teknolojik AR-GE faaliyetlerimizde odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu yaklaşımın bizi ulaştıracağı yerde daha verimli ve teknoloji yoğun bir savunma sanayisini ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Platformlarımızın harekat kabiliyetlerinin ve kullanım ömürlerinin artırılması, mühimmatlarımızın operasyonlardaki etki alanının genişletilmesi gibi çalışmaların tamamı ürünlerimizden maksimum fayda sağlamak amacıyla yapılıyor."

"Milli Yetkinlik Hamlesi zihniyet dönüşümünü temsil ediyor"

Görgün, insan unsurunun da teknoloji ve üretim kadar önemli olduğunu dile getirerek, bu kapsamda "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlattıklarını ifade etti.

Bu projenin sadece eğitim veya kariyer çalışması olmadığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu hamle, farkındalık kazanımı, yetkinlik gelişimi ve liderlik kapasitesinin artırılması gibi bileşenleriyle bir zihniyet dönüşümünü temsil ediyor. Hedefimiz, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknik, fonksiyonel ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek, sektöre kazandırmak ve bu dönüşümü kalıcı hale getirmektir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Haluk Görgün, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayisinde Yeni Teknolojiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:24:31. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayisinde Yeni Teknolojiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.