Savunma Sanayisinde Yerli Alaşım Projesi - Son Dakika
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Savunma Sanayisinde Yerli Alaşım Projesi

Savunma Sanayisinde Yerli Alaşım Projesi

Hitit Üniversitesi ve FNSS ortaklığıyla savunma sanayisinde yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlar araştırılacak.

29.01.2025 10:47
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Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında geliştirilen projeyla savunma sanayisi sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli alüminyum alaşımların hangi işlemlerle en yüksek kalitede ürünlere dönüşebileceğinin bilimsel yöntemlerle araştırılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, savunma sanayisine katkı sağlayacak proje hayata geçirildi.

FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında yürütülen proje ile savunma sanayisi sektöründeki stratejik parçaların imalatının yerli ve milli imkanlarla yapılması için bilimsel altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öncü Akyıldız'ın yürütücülüğündeki proje, TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ile savunma sanayisinde kullanılan yüksek mukavemetli alüminyum alaşımların yapı, işlem, özellik ilişkileri, deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyıldız, proje ile geliştirilecek yerli ürün ve imalat teknolojisinin, stratejik önem arz eden parçaların yüksek kalitede üretimine önemli katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.

Sektördeki stratejik parçaların üretiminde kullanılan alaşım bileşenlerin, dövme parametrelerinin ve dövme sonrası uygulanan termomekanik işlemlerin hassas kontrol gerektirdiğini vurgulayan Akyıldız, "Bu alanda teknoloji üretme zaman alıcı ve maliyetli bir süreç. Bu zorlukları aşmak için ikili işbirliği çerçevesinde yürütülecek proje kapsamında en iyi mekanik özellikleri sağlayan imalat parametrelerinin belirlenmesinde hesaplamalı malzeme mühendisliği ve deneysel yöntemleri bir arada kullanılacağız." ifadelerini kullandı.

FNSS Savunma Sistemleri AŞ proje yetkilisi Barış Çetin ise vatan savunması için gerekli olan ve proje özelinde çalışılacak alüminyum alaşımlarının çoğunun yurt dışından ithal edildiğine işaret ederek, bu malzemelerin yerlileştirme sürecinin stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Fnss, Son Dakika

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