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Schengen Vizesinde Cascade Kuralı

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27.05.2025 10:51
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Schengen Vizesinde Cascade Kuralı
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Danışman Gökhan Gökdeniz, AB'nin yeni vize sisteminin avantajlarını ve başvuru önerilerini açıkladı.

Haber: Berfin Baysan - Kamera: Özgür Şengül

(İZMİR) - Vize danışmanı Gökhan Gökdeniz, Avrupa Birliğinin (AB) "önceki vize kullanım geçmişine göre yeni başvurularda daha uzun süreli Schengen vizesi verilmesine" ilişkin Cascade kuralına ilişkin bilgi verdi. Bu kuraldan faydalanmak için seyahat sırasında herhangi bir olaya karışılmaması gerektiğini vurgulayan Gökdeniz, vize alacaklara başvuru evraklarına, yazdıkları "niyet mektubu"nu da eklemelerini tavsiye etti.

Avrupa Komisyonu tarafından 2019'da yürürlüğe konan "Cascade Sistemi", Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin önceki vize kullanım geçmişine göre daha uzun süreli vize almalarını mümkün kılıyor. Kovid-19 salgını sonrası yeniden etkin şekilde uygulanmaya başlayan sistem, özellikle 2023'ten itibaren Türk vatandaşları için de olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Vize danışmanı Gökhan Gökdeniz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cascade uygulamasının 2019'da Avrupa Komisyonunun tüm ülkelerce altına imza atarak kabul ettiği bir derecelendirme uygulaması olduğunu belirtti.

Buna göre, son 2 yılda kısa süreli 3 vizesi olan kişiye, bir sonraki vizenin 1 yıl; son 2 yılda 1 yıllık vize alan kişiye 2 yıl; aynı dönemde 2 yıllık vize alan kişiye ise 5 yıllık Schengen vizesi verildiğini anlatan Gökdeniz, "Tabii burada bir kıstas var; o da vizelerinizi kullanırken herhangi bir orada olaya karışmamanız veya Avrupa'da vizelerinizi kötüye kullanacak bir hareketlerde bulunmamanız" dedi.

Cascade kuralının sadece Türk vatandaşlarına değil, Schengen vizesi alma zorunluluğu bulunan bütün ülke vatandaşları için uygulandığını ifade eden Gökdeniz, 2019'da uygulamaya alınan kuralın, Kovid-19 salgınının ardından tekrar aktif olarak kullanılmaya başlandığını belirtti.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ın "ülkesinin bu kuralı bütün başvuranlara istisnasız uyguladıkları" ve "vize başvurularında danışman desteği alınmasının süreci daha iyi ya da hızlı etkilemediğine" yönelik açıklamalarına işaret eden Gökdeniz, "Buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Bu konularda bilgisiz olan kişiler muhakkak danışman kullanmalı. Kendi araştırmasını yapmak isteyenler içerikleri sosyal medyada, yazılı görsel medyada zaten bulabilirler. Ama katıldığım bir noktada şu, kişiler kendi başvurularını dizayn ederlerse, samimi bir şekilde neden gitmek istediklerini açıklarlarsa, turist olup dürüst olurlarsa bence herkes vizesini olumlu şekilde alacak" diye konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle son 2 yıl içerisinde 2 Schengen vizesi alan Hint vatandaşlarının bir sonraki vizelerinin doğrudan 2 yıllık olduğunu bildiren Gökdeniz, gerekli girişimlerin yapılması halinde Cascade kuralının Türk vatandaşları için de daha esnek uygulanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Şu anda Schengen vizesi randevusu bulunamadığını belirten Gökdeniz, "Bulunursa da bazı nedenlerden ret alınabiliyor. Cascade kuralını herkes bilirse, bu kuralı herkes uygulamaya çalışılırsa bence vize krizinin önüne geçeceğiz" dedi.

Cascade kuralının gündeme yeniden gelmesinin Kovid-19 salgını sürecinde seyahatlerin ertelenmesiyle ilgili olduğunu bildiren Gökdeniz, salgın döneminde seyahatlerin yapılamadığını ifade etti. Gökdeniz, 2021'den sonra seyahatlerin yeniden başladığını, 2023'ten sonra ise kısa süreli vize alanların 1, 2 veya 5 yıllık uzun süreli vize almaya başladıklarını anlattı.

" Türkiye'nin ret oranı yüzde 14,5 seviyesinde"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in Schengen vizesi konusunu TBMM'de gündeme getirdiğini belirten Gökdeniz, Cascade kuralı bilindikçe Türk vatandaşları için vizelerin rahatlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Schengen vizesine başvuralda verilen ret istatistiklerinin yakın zamanda yayımlandığını bildiren Gökdeniz, Türkiye'nin, Çin'in ardından bu vizeye en fazla başvuran ülke olduğunu aktardı. Gökdeniz, "Başvuru sayısı çok yüksek olmasına rağmen, Türkiye'nin ret oranı yüzde 14,5 seviyesinde. Bu kural daha fazla kişi tarafından bilinir ve uygulanırsa, bu oranların daha da düşeceğini, 2026 yılından itibaren tek haneli rakamların konuşulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vize almak isteyenlere tavsiyeler

Vize almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Gökdeniz, vizeye başvuracak kişinin nerelere gidecekse biletlerini ve konaklamalarını önceden almasını, ayrıca "niyet mektubu" yazmasını önerdi.

"Bakın bu çok önemli ve fazla bilinmiyor. Niyet mektubu sizin vizenizin olumlu sonuçlanmasında en önemli faktördür" diyen Gökdeniz, "Halkımız bilinçlenirse, yani bu kurala uygun başvurularını yaparlarsa vize sıkıntısı diye bir şey bence kalmayacak. İleride başka şeyleri konuşuyor olacağız. Herkesin uzun süreli vizesi olursa artık vize serbestliğini konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Vize, Son Dakika

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