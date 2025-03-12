SDG ve KDP Liderleri Görüştü

(ANKARA) -ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Şam'daki yeni yönetimle imzaladığı anlaşmanın ardından, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) lideri Mesud Barzani, SDG lideri Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'de doğu ve kuzeydoğu vilayetlerini büyük oranda kontrol eden SDG'nin, Şam'daki yeni yönetiminin kurumlarına entegre olmayı kabul ettiği anlaşmayı imzalamasının ardından, IKBY'nin önde gelen siyasi partilerinden KDP'nin lideri Mesud Barzani, SDG lideri Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin, Barzani'nin ofisinden dört dilde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Barzani ve SDG Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki gelişmeleri görüştü. 12 Mart 2025 Çarşamba günü, Başkan Mesud Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki siyasi durumu ve son gelişmeleri ele aldı.

Telefon görüşmesi sırasında Abdi, Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretin ayrıntılarını ve Suriye hükümetiyle varılan mutabakatı Başkan Barzani'ye aktardı.

Taraflar, Suriye'de barış ve istikrara yol açacak her adımın desteklenmesi gerektiğini vurgularken, Suriye'deki siyasi süreçte Kürtlerin ortak bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çekti."