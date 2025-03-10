SDG ve Suriye Devleti Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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SDG ve Suriye Devleti Anlaşma Sağladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

10.03.2025 21:46
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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD destekli SDG ve SDG'nin siyasi kanadından temsilciler, 18 Şubat'ta ülkedeki yeni sürece ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan birkaç gün sonra önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet kurumlarına katılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. SDG ile HTŞ yönetiminin imzaladığı 8 maddelik anlaşmanın detayları şöyle:

"Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması. Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması. Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması. Suriye'nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi. Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi. Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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