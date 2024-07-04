Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları 40. yıl etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları 40. yıl etkinliğinde buluştu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 40. yıl etkinliğinde, İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları, emekli öğretmenler ve personel bir araya geldi. Etkinlikte mevlit okundu ve dualar edildi. Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı, etkinliğin geleneksel olarak devam edeceğini belirtti. Programa, Şebinkarahisar Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü ve davetliler katıldı.

04.07.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları, emekli öğretmenler ile personel düzenlenen 40. yıl etkinliğinde bir araya geldi.

Şebinkarahisar merkez Hz. Halid Camisi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Etkinlikte mevlit okundu, dualar edildi.

Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Davut Özacar, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin geleneksel olarak devam edeceğini kaydetti.

Programa, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Giresun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları 40. yıl etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları 40. yıl etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement