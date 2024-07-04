Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları 40. yıl etkinliğinde buluştu

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları, emekli öğretmenler ile personel düzenlenen 40. yıl etkinliğinde bir araya geldi.

Şebinkarahisar merkez Hz. Halid Camisi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Etkinlikte mevlit okundu, dualar edildi.

Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Davut Özacar, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin geleneksel olarak devam edeceğini kaydetti.

Programa, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz ve davetliler katıldı.