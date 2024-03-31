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Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 220 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 73.183'tür. 60 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %27,27'dir. Kullanılan oy sayısı 13.671'dir ve geçerli oy sayısı 13.399'dur. Katılım oranı ise %69,78'dir. DEM PARTİ %36 oy oranıyla 4.824 oy alarak birinci olmuştur. AK PARTİ %22,84 oy oranıyla 3.060 oy alarak ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir. BULANIK, HASKÖY, KORKUT ve VARTO ilçelerinde henüz sandık açılmamıştır. MALAZGİRT ilçesinde ise açılan sandık oranı %51,22 ve katılım oranı %69,22'dir. DEM PARTİ %49,47 oy oranıyla 2.191 oy alarak birinci olmuştur. AK PARTİ %45,99 oy oranıyla 2.037 oy alarak ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 19:30
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 60
Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Kullanılan Oy : 13.671
Geçerli Oy : 13.399
Katılım Oranı : % 69,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 364.824
AK PARTİFEYAT ASYA% 22,843.060
DİĞER% 18,762.513
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 10,041.345
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,18560
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 2,66357
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,08278
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,2161
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 0,6283
SAADETRIDVAN BOZ% 0,4966
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,3142
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,340
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,2838
DSPSELİM BIYIK% 0,068
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,068
HKPHATİCE KARA% 0,068
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,045
TKHARJİN AVCİ% 0,023
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 28,85
Katılım Oranı : % 62,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 51,311.433
AK PARTİYAKUP KAYA% 24,31679
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 11,67326
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,92249
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,3365
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,3911
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,329
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,257
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,226
HKPKEMAL BİN% 0,144
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,144
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 51,22
Katılım Oranı : % 69,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 49,472.191
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 45,992.037
SAADETNURULLAH BOZ% 2,93130
CHPMEVLUT GÜVENİR% 1,253
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,2712
HÜDA PARİZZET URAL% 0,073
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,073
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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