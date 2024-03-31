Seçim Sonuçları

Fuat Köse 31 bin 600 oy alarak seçimi önde tamamladı

Açılan sandık oranı %90,23 olan seçimlerde, Fuat Köse 31 bin 600 oy alırken, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte, bu sonuçlarla Fuat Köse önde görünüyor.