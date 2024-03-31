MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,27
|Kullanılan Oy
|:
|13.671
|Geçerli Oy
|:
|13.399
|Katılım Oranı
|:
|% 69,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 36
|4.824
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 22,84
|3.060
|DİĞER
|% 18,76
|2.513
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 10,04
|1.345
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,18
|560
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 2,66
|357
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,08
|278
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,2
|161
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 0,62
|83
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,49
|66
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,31
|42
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,3
|40
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,28
|38
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,06
|8
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,06
|8
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,06
|8
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,04
|5
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,85
|Katılım Oranı
|:
|% 62,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 51,31
|1.433
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 24,31
|679
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 11,67
|326
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,92
|249
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,33
|65
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,39
|11
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,32
|9
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,25
|7
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,22
|6
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,14
|4
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,14
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KORKUT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
MALAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,22
|Katılım Oranı
|:
|% 69,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 49,47
|2.191
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 45,99
|2.037
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 2,93
|130
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 1,2
|53
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,27
|12
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,07
|3
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › Seçim Sonuçları - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oyların sayımı devam ediyor.
Açılan sandık oranı %90,23 olan seçimlerde, Fuat Köse 31 bin 600 oy alırken, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte, bu sonuçlarla Fuat Köse önde görünüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?