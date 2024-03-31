Seçim Sonuçları

İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.