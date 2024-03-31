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Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 220 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 73.183'tür. 73 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %33,18'dir. Kullanılan oy sayısı 16.417'dir ve geçerli oy sayısı 16.065'tir. Katılım oranı ise %68,61'dir. DEM PARTİ %38,07 oy oranıyla 6.116 oy alarak birinci olmuştur. AK PARTİ %23,88 oy oranıyla 3.837 oy alarak ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir. BULANIK ilçesinde açılan sandık oranı %32,69, katılım oranı ise %63,41'dir. DEM PARTİ %52,54 oy oranıyla 1.666 oy alarak birinci olmuştur. AK PARTİ %23,78 oy oranıyla 754 oy alarak ikinci olmuştur. Diğer ilçelerdeki seçim sonuçları da verilmiştir.

31.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 73
Açılan Sandık Oranı : % 33,18
Kullanılan Oy : 16.417
Geçerli Oy : 16.065
Katılım Oranı : % 68,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 38,076.116
AK PARTİFEYAT ASYA% 23,883.837
DİĞER% 15,262.452
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 10,151.630
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,06652
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 2,94472
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 1,93310
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,18189
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 0,78125
SAADETRIDVAN BOZ% 0,5486
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,3251
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,349
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,349
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1219
HKPHATİCE KARA% 0,0711
DSPSELİM BIYIK% 0,047
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,046
TKHARJİN AVCİ% 0,024
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 32,69
Katılım Oranı : % 63,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 52,541.666
AK PARTİYAKUP KAYA% 23,78754
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 11,32359
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,55271
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,1769
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,5718
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,3110
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,258
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,227
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,165
HKPKEMAL BİN% 0,134
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 51,76721
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 31,16434
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 8,61120
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 7,68107
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,578
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,223
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 63,41
Katılım Oranı : % 69,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 50,72.731
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 45,572.455
SAADETNURULLAH BOZ% 2,41130
CHPMEVLUT GÜVENİR% 0,9853
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,2212
HÜDA PARİZZET URAL% 0,063
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,063
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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