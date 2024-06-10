Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Lösemi Hastaları İçin Otobüs Durağı Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Lösemi Hastaları İçin Otobüs Durağı Hazırladı

Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Lösemi Hastaları İçin Otobüs Durağı Hazırladı

Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemi hastası çocukların verdiği mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ahşaptan otobüs durağı hazırladı. LÖSEV adı verilen otobüs durağı, Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık kara yolu üzerindeki Taşdibi mevkisine yerleştirildi. Proje kapsamında ayrıca Seferihisar'da doğal yaşam çiftliği ve mandalina çiftliği gibi hizmetler de sunulacak.

10.06.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemi hastası çocukların verdiği mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ahşaptan otobüs durağı hazırladı.

Tasarımı öğrenciler tarafından yapılan ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) adı verilen otobüs durağı, Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık kara yolu üzerindeki Taşdibi mevkisine yerleştirildi.

LÖSEV İl Koordinatörü Ebru Alkan, "Öğrencilerimizle beraber bu durağı lösemili çocuklarımız için yaptık. ESHOT Müdürlüğü, durak ismini bizlere tahsis etti. Seferihisar'da doğal yaşam çiftliği ve mandalina çiftliğimiz de var. Kanser hastalarına ve Seferihisar'da yaşayan hasta vatandaşlarımıza da hizmet verecek projelerimizi yakında açıklayacağız." dedi.

Lise müdürü Celal Tetik ise lösemi tedavisi gören çocukların her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ebru Alkan, desteklerinden dolayı Tetik'e plaket verdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Lösemi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Lösemi Hastaları İçin Otobüs Durağı Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Lösemi Hastaları İçin Otobüs Durağı Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement