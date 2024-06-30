Şehit öğretmenlere vefa örneği - Son Dakika
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Şehit öğretmenlere vefa örneği

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, şehit öğretmenler için dikilen bayrak direğini güneş enerjili lamba ile aydınlattı. Bayrak direğinin boyutunu büyüterek Sitare Dağı'na dikilen bayrak, 187 şehit öğretmenin adını taşıyor. Projeyle, şehit öğretmenlere vefa gösterilmiş oldu.

30.06.2024 17:17
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Şehit öğretmenlere vefa örneği

ERZURUM - Oltu'nun Sitare Dağı'na şehit öğretmenler için diktikleri bayrak direğinin boyutunu uzatıp güneş enerjili lamba takarak aydınlattılar.

Erzurum'un Oltu ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, Öğretmen Serdar Aygün, Okul Görevlisi Güven Zengin, Oltulu Esnaf Ali Çakmak, Oltulu Salih Macit ve Mustafa Macit ile birlikte zorlu bir tırmanıştan sonra Sitare Dağı'na bayrak lamba taktılar.

Daha önce Erzurum'un Oltu ilçesindeki Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım'da şehit öğretmenlerin bayrak direğine isimleri yazdığı bayrağı Sitare Dağı'na dikmişlerdi. Teröristler tarafından şehit edilen 187 öğretmenin adının olduğu bayrak direğinin boyutunu büyülterek bin 600 rakımlı Sitare Dağı'na diktiler.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Emre Öztaş, "İki yıl önce şehit öğretmenlerimizin isimlerinin yazmış olduğu direğe bayrağımızı asmıştık. Öğretmenlerimiz karanlıkları aydınlığa çıkaran insanlardır. Bizlerde öğretmenlerimizin karanlıkta kalmalarına gönlümüz razı olmadı, bu seferde böyle bir proje planladık. İnşallah şehit öğretmenlerimizin ruhlarına bir katkıda bulunmuşuzdur" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Güneş, Oltu, Güncel, Son Dakika

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