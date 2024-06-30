Güncel

Şehit öğretmenlere vefa örneği

ERZURUM - Oltu'nun Sitare Dağı'na şehit öğretmenler için diktikleri bayrak direğinin boyutunu uzatıp güneş enerjili lamba takarak aydınlattılar.

Erzurum'un Oltu ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, Öğretmen Serdar Aygün, Okul Görevlisi Güven Zengin, Oltulu Esnaf Ali Çakmak, Oltulu Salih Macit ve Mustafa Macit ile birlikte zorlu bir tırmanıştan sonra Sitare Dağı'na bayrak lamba taktılar.

Daha önce Erzurum'un Oltu ilçesindeki Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım'da şehit öğretmenlerin bayrak direğine isimleri yazdığı bayrağı Sitare Dağı'na dikmişlerdi. Teröristler tarafından şehit edilen 187 öğretmenin adının olduğu bayrak direğinin boyutunu büyülterek bin 600 rakımlı Sitare Dağı'na diktiler.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Emre Öztaş, "İki yıl önce şehit öğretmenlerimizin isimlerinin yazmış olduğu direğe bayrağımızı asmıştık. Öğretmenlerimiz karanlıkları aydınlığa çıkaran insanlardır. Bizlerde öğretmenlerimizin karanlıkta kalmalarına gönlümüz razı olmadı, bu seferde böyle bir proje planladık. İnşallah şehit öğretmenlerimizin ruhlarına bir katkıda bulunmuşuzdur" dedi.