Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den İstifa Etti

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti. Yılmaz, istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti. Yılmaz, konuya ilişkin yarın basın açıklaması yapacağını söyledi. Parti kaynakları da Yılmaz'ın genel merkez yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti.

Öteyandan bugün yapılan Şehitkamil Belediye Meclis toplantısı'na CHP'li üyeler katılmama kararı almıştı.