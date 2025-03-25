Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan Hacıbaba Mahallesi'ne Ziyaret

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hacıbaba Mahallesi'ne giderek, bölge sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, Hacıbaba'nın hak ettiği değeri kazanacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, Hacıbaba Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, vatandaşlarla bir araya geldi. Sokakları gezen Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. İhtiyaç ve talepleri tek tek not eden Yılmaz, küçük bir kız çocuğunun davetini de geri çevirmedi.

Çocuğun ailesine misafir olan Yılmaz, "Şehitkamil'de tüm çocuklar huzurlu ve mutlu olana dek çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.