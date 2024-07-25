Şehitkamil Belediyesi Kuzeyşehir'de Gıda Desteği Programı Başlattı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Kuzeyşehir'de Gıda Desteği Programı Başlattı

Şehitkamil Belediyesi, Kuzeyşehir'de ikamet eden herkesin yararlanacağı geniş çaplı bir gıda desteği programına başladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde tüm vatandaşlara destek sağlanacağını belirtti. Başkan Yılmaz, ekonomik krizin etkilerine dikkat çekerek, ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi ailelere destek olacaklarını ifade etti. Gıda paketi dağıtımının artarak devam edeceği belirtildi.

25.07.2024 13:47
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Kuzeyşehir'de ikamet eden herkesin yararlanacağı geniş çaplı bir gıda desteği programına başladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz,"Kuzeyşehir'den başladığımız bu seferberlik, ilçe genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak. Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi aileleri destekleyeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir'den başlamak üzere ilçe genelinde büyük bir destek seferberliği başlatarak, sosyal yardım programını devreye soktu. Bu kapsamda, bireylerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda paketleri hazırlandı ve dağıtımına başlandı.

Destek artarak devam edecek

Gıda paketi dağıtımı, sabahın erken saatlerinde, saat 06.00'da başladı. Başkan Yılmaz, Kuzeyşehir sakinleriyle sohbet etti, onların dertlerini ve sorunlarını dinledi. Yılmaz, dağıtım sırasında yaptığı açıklamalarda, Kuzeyşehir'in tamamına gıda paketlerinin ulaştırılacağını ve verilen desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

"Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi aileleri destekleyeceğiz"

Başkan Yılmaz, ekonomik krizin toplumun her kesiminde yarattığı zorluklara dikkat çekerek, Belediye olarak bu zorlu dönemde vatandaşlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Ekonomik kriz, hepimizi derinden etkiliyor. Bu zorlu dönemde, belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermek için buradayız. Kuzeyşehir'den başladığımız bu seferberlik, ilçe genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak. Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi aileleri destekleyeceğiz" dedi.

"Dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüz"

Başkan Yılmaz, dağıtımın ardından yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüz. Belediye olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek, vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu destek programı, ilçemizdeki herkesin en temel ihtiyacı olan beslenme konusunda bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi Kuzeyşehir'de Gıda Desteği Programı Başlattı - Son Dakika


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