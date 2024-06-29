Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Esnafı Ziyaret Etti

Güncel

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tekel Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Umut Yılmaz, esnafla fikir alışverişinde bulundu, ilçenin geleceğine dair planlamalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, esnafın sürece aktif olarak katılmasının önemine vurgu yaptı.

Esnaf da Başkan Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu ve taleplerine hızlı çözümler bulduğunu belirterek, kentin gelişimi için yapılan çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti.