Engelli Bireylere Destek Ziyareti

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(GAZİANTEP)- İlçede yaşayan engelli çocukları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biliyoruz ki iyilik paylaştıkça büyür, umut yeşerdikçe çoğalır. Biz, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında engelli bireylerin evine misafir oldu. Yılmaz, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile birlikte engelli ailelerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretler kapsamında engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeleri bizzat ailelere teslim eden Yılmaz, "Şehitkamil'de engel tanımıyoruz. Sporda, sanatta, eğitimde ve daha birçok alanda fırsat eşitliği sağlandığı takdirde büyük başarılara imza atılabileceğine çokça şahit olduk. Biz de bu uygun ortamı oluşturacağız" diye konuştu.

"Umut yeşerdikçe çoğalırz"

Yılmaz, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle hayatın her alanında birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Biliyoruz ki iyilik paylaştıkça büyür, umut yeşerdikçe çoğalır. Biz, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Aileler, "Umut Başkan sağ olsun göreve başladığı günden bu yana yanımızdan hiç ayrılmadı. Ekipleri ile birlikte sürekli yanımızdalar. İlk defa çaresiz hissetmiyoruz. Başkan Umut Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.