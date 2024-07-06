Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Mahalleleri Ziyaret Etti

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Güngürge, Karasakal ve Çağkuyu Mahallesi'ni ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını, önerilerini ve eleştirilerini dinledi.

Ziyaret ettiği her mahallede ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yaşatma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Umut Yılmaz, köy ziyaretleri sırasında ihtiyaç sahibi ailelere bizzat gıda yardımı yaptı.

"Gıda yardımı geçici çözüm, kalıcı çözümler bulacağız"

Gıda ürünlerini elleriyle ailelere teslim eden Başkan Yılmaz, "Yaptığımız sosyal yardımları artırarak sürdüreceğiz. Amacımız, Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasıdır" dedi; yardım paketlerinin sadece geçici çözüm olduğunu, kalıcı çözümler bulmak için de çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Yaşlıları, hastaları ve çocukları da unutmadı

Başkan Yılmaz, özellikle yaşlılar ve hastaların evlerine giderek onları da ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ettiği köylerde çocukları da unutmayan Başkan Yılmaz, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ederek, miniklerin yüzlerini güldürdü.

"Hiç kimseyi çaresiz bırakmayacağız"

Başkan Yılmaz, kimseyi kaderlerine terk etmeyeceklerini belirterek, kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan kişilerin kendilerine bildirilmesini istedi. Yılmaz, "Belediyemizin sosyal yardım programı kapsamında elimizden geleni yapacağız. Hiç kimseyi çaresiz bırakmayacağız" dedi.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına yapılan bu tür çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız sosyal yardımları artırarak sürdüreceğiz. Amacımız, Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasıdır."