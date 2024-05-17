Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Motivasyon Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor

Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye hizmetlerini daha iyi hale getirmek ve personel ile daha yakın ilişki kurarak motivasyonlarını artırmak amacıyla farklı birimleri ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Son olarak Kompost Tesisi, Katı Atık Transfer İstasyonu, MÖP ve E-MÖP tesislerinde çalışan personel ile bir araya gelen Başkan Umut Yılmaz, Belediye'nin hizmet kalitesini artırmak adına bu tür ziyaretleri sıklıkla yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"BELEDİYE HİZMETLERİNİN DAHA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASINI HEDEFLİYORUZ"

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, "Belediyemizde görev yapan personellerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Ekip arkadaşlarımın gayretleriyle belediyemizin hizmetleri daha etkin bir şekilde yerine getiriliyor. Bu buluşma hem bilgi alışverişi hem de birlikte daha iyi hizmet etme amacını taşıyor. Ekip arkadaşlarımın motivasyonunu artırmayı, iş birliğini güçlendirmeyi ve belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasını hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar periyodik olarak devam edecek" dedi.