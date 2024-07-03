Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazar Esnafıyla Buluştu

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, pazar esnafıyla buluşarak, sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Güvenevler Pazar Yeri'ni ziyaret eden Başkan Umut Yılmaz, esnafla birlikte kahvaltı yaptı. Başkan Umut Yılmaz, kahvaltı boyunca esnafla sohbet etti, beklentilerini dinledi.

Bu tür etkinliklerin, yerel yönetim ile esnaf arasındaki diyaloğu kuvvetlendirdiğine inandığını belirten Yılmaz, esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Esnafın memnuniyetinin, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için büyük önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Yılmaz, "Esnafımız, ilçemizin ekonomik dinamosudur. Onların refahı ve huzuru, ilçemizin genel mutluluğunu doğrudan etkiler. Bu yüzden esnafımızla sık sık bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve sorunlarını çözmek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz, buluşmanın sonunda bundan sonra da sık sık ziyaretlerine devam edeceğini ve esnafın taleplerini yakından takip edeceğini belirtti. Esnaf ise Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Umut Yılmaz, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti.