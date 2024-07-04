Şehitkamil Belediyesi, Agro Park'ın Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi, Agro Park'ın Açılışını Yaptı

Geçen dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından başlatılan AGRO Park, Belediye Başkanı Umut Yılmaz döneminde tamamlandı ve hizmete açıldı. Parkta tarımsal ürünlerin yetiştirilme şartlarına göre farklı sera ve bahçeler bulunuyor. Başkan Yılmaz, Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Açılış törenine İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da katıldı.

04.07.2024 19:11  Güncelleme: 19:22
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(GAZİANTEP)- Geçen dönem Şehitkamil Belediye Başkanı olan Rıdvan Fadıloğlu tarafından yapımına başlanılan AGRO Park, Belediye Başkanı Umut Yılmaz döneminde tamamlanarak hizmete açıldı. Başkan Yılmaz, Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine katkıları için teşekkür etti.

İbrahimli 2 bölgesinde bulunan AGRO Park, toplam 31 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edildi. AGRO Park'ta çocuklara, dünyada yetiştirilen tarımsal ürünlerin yanı sıra bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin hangi şartlarda ve nasıl yetiştiği öğretilecek. Daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmanın hedeflendiği park içerisinde tarımsal ürünlerin yetiştirilme şartlarına göre farklı sera ve bahçeler bulunuyor. Parkta eğitim görecek çocuklar, bitkilerin hangi iklimde yetiştiğini de görerek öğrenecek.

Başkan Yılmaz, parkın önemine vurgu yaparak, yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yılmaz, "Bazı eserler siyaseten şov için yapılır ama içi boştur. Bazı eserler ise insana 'Helal olsun, iyi ki yapmışlar' dedirtir. Rıdvan Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş yapmışsınız" dedi.

Umut Yılmaz, Rıdvan Fadıloğlu ile yakınlığına işaret ederek, "Biz kendisiyle halef-selef değiliz, abi-kardeşiz. Ne zaman başımız dara düşse, fikrine ihtiyacımız olsa kendimizi bir abi diye yanına atarız. Sağ olsun hiçbir zaman kapısını açmamazlık etmedi" ifadelerini kullandı.

"Hizmeti hangi partinin yaptığının hiç önemi yok"

Başkan Yılmaz, "Bu bir hizmettir. Hizmeti hangi partinin yaptığının hiç önemi yok. Biz hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. AKP, CHP, kim ne yaparsa yapsın Allah razı olsun" diye konuştu.

Parkın yapımında emeği geçen başta Rıdvan Fadıloğlu ve Murat Özgüler olmak üzere, tüm ekibe teşekkür eden Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her bir karesinde ayrı bir eğitici olay var. Çok güzel planlanmış bir park. İlçemize yapmış olduğunuz bütün katkılar için çok teşekkür ederim."

"Kadirşinaslığı için Umut Bey'e teşekkür ederiz"

İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, içerisinde yaşadığımız doğa olduğu gibi aldığımız hava, içtiğimiz su, denizlerimiz ve bastığımız toprak yani bizatihi hayatın ta kendisi. Biz çevreye ne kadar kıymet verip, çevreyle ne kadar uyumlu yaşarsak, nimetlerinden o kadar istifade ederiz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çevrede yaşamanın bir anlamı yok. Bugün açılışı yapılan bu eğitim parkıyla şehrimizin rengine biraz daha renk katmış olduk. Şehitkamil kalitesindeki bir ilçemize, güzel bir eser kazandırmış olduk. Aynı zamanda da çocuklarımızın eğitimine, kitapta öğrendikleri teorinin pratikte ne olduğunu, neye benzediğini görmelerine sebep olan bir yer oldu. Buranın yapılmasında emeği geçen önceki dönem Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, arkadaşlarına, kadirşinaslığı için de mevcut Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Bey'e ve tüm Şehitkamil Belediyesine teşekkür ederiz. İnşallah bu tesis, ilçemize olduğu gibi şehrimize ve ülkemize de güzel bir örnek teşkil eder. Yapılan tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Toprağın, suyun değerini bilsinler"

Rıdvan Fadıloğlu ise şunları söyledi:

"Çok kıymetli Şehitkamil ailesi, öncelikle bu tesisin proje aşamasından bugünkü açılışına kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje, bireysel yapılabilecek bir iş değil. Fikir aşamasından başlayıp, bu noktaya gelene kadar gerçekten büyük emekler var. Bizim buradaki amacımız, eğitim maksatlı tematik parklar yapmaktı" dedi. Parkın yapılış amacının küresel ısınma konuunda çocukları bilinçlendirmek olduğunun altını çizen Fadıloğlu, "Artık Umut Başkan, eğitim noktasında inşallah bunu daha ileriye götürecektir. Bizim amacımız, daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek. Tüm çocuklarımızın buradan geçmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte toprağın, suyun değerini bilen nesiller yetişir. Ben, davetinden dolayı Sayın Başkanın şahsında tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı ve katılımcılar parkı gezdi.

Kaynak: ANKA

Ömer Hilmi Yamlı, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi, Agro Park'ın Açılışını Yaptı - Son Dakika


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