Şehitkamil Belediyesi, Gıda Kolilerinde İkinci Dağıtımlara Başladı

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilen gıda kolilerinde ikinci dağıtımlar başladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Ramazan'da her evde sıcak aş" sözü ile ilçe genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ramazan ayı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Gece gündüz süren çalışmaların ardından ramazan ayı başlamadan ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan koliler teslim edildi.

"Hiç olmadığı kadar birbirimize destek çıkmalıyız"

İlk dağıtımın ardından ramazan ayının ikinci haftasında yeni dağıtımlar da başladı. Desteklere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, ramazan ayında hiçbir ailenin kendisini yalnız hissetmesini istemediklerini söyledi. Dağıtımların ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini belirten Yılmaz, "Mübarek ramazan ayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı. Hiç olmadığı kadar birbirimize destek çıkmalıyız. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yanında bireysel olarak yer almalıyız. İnşallah sözünü verdiğimiz gibi bu Ramazan ayında Şehitkamil'de her evde sıcak AŞ olacak" dedi.