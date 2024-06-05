Şehitkamil Belediyesi, Koru Park'ta çocuklar için çevre etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi, Koru Park'ta çocuklar için çevre etkinliği düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Koru Park'ta 4-6 yaş arası çocuklar için etkinlik düzenledi. Minik çevre dostları, doğanın güzelliklerini keşfederken yaratıcılıklarını ortaya koydu ve eğlenceli zaman geçirdi.

05.06.2024 18:23
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Koru Park'ta 4-6 yaş arası çocuklar için etkinlik düzenledi.

Şehitkamil'de Dünya Çevre Günü'nde doğa ile barışık bireyler yetiştirmek amacıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte minik çevre dostları, doğanın güzelliklerini ve sunduğu malzemeleri kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koydu. Etkinlik boyunca çocuklar, eğitmenler eşliğinde doğayı keşfederken, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle de eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: ANKA

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