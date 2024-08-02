Şehitkamil Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Desteği Sağlıyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda desteği kampanyası başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı bir gıda desteği çalışması yürütüyor. Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde, meclis üyelerinin de desteğiyle yürütülen çalışma ile ilçede yaşayan on binlerce aileye gıda yardımı ulaştırıldı. Son olarak, 1 günde 2 bin aileye gıda paketi dağıtılarak, vatandaşların temel beslenme ihtiyaçları karşılandı.