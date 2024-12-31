Şehitkamil Belediyesi'nden Yeni Yıla Özel Sokak Partisi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, yeni yılı Şehitkamil Meydanı'nda bu akşam düzenleyeceği sokak partisi ile karşılayacak.

Şehitkamil Belediyesi, bu akşam Şehitkamil Meydanı'nda yeni yıl partisi düzenleyecek. Başkan Umut Yılmaz, açık havada gerçekleşecek etkinlikte tadım stantları, canlı müzik, DJ performansları ve havai fişek gösterileri yapılacağını paylaştı.

Herkesi sokak partisine davet eden Yılmaz, "En son ne zaman ağız tadıyla yılbaşını karşıladığımızı unuttuk. Bu yıl bir farkındalık yaratıp, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla doyasıya eğlenelim istiyoruz. Bizler de partideki yerimizi alacağız. 31 Aralık'ta saat 21.30'da başlayıp, 01.00'de sona erecek sokak partisine şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.