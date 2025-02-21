Şehitkamil Belediyesi'nin İlk "İnternet Evi" Pirsultan Sosyal Tesisi'nde Açıldı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nin İlk "İnternet Evi" Pirsultan Sosyal Tesisi'nde Açıldı

Şehitkamil Belediyesi’nin çalışmayan kadınlar ile gençlerin meslek sahibi olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnternet Evi’nin ilki, Pirsultan Sosyal Tesisi’nde açıldı. Proje ile kadınlara meslek edindirme ve iş hayatında kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

21.02.2025 17:22  Güncelleme: 17:51
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin çalışmayan kadınlar ile gençlerin meslek sahibi olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnternet Evi'nin ilki, Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı. Proje ile kadınlara meslek edindirme ve iş hayatında kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir projesini daha hayata geçirdi. İlçede yaşayan kadınların ve gençlerin meslek öğrenmelerini amaçlayan ilk "İnternet Evi" Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı.

Altı modülde 163 saat eğitim

Halk Eğitim Merkezi onaylı İnternet Evi'nde uzmanlar tarafından Bilgisayar İşletmenliği alanında eğitimler veriliyor. Bilgisayara giriş, bilinçlendirme eğitimi, internet güvenliği, word, powerpoint ve excel olmak üzere altı modülde 163 saat süren eğitimler, iki ay iki hafta sürecek.

Haftanın beş günü günlük üç saat sürecek eğitimlerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Sertifika alan katılımcılar meslek sahibi olurken, aynı zamanda iş hayatına atılarak aile ekonomisine katkı sağlayacak.

Kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyerler, İnternet Evi'nin çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Hem çağa ayak uydurmak hem de meslek sahibi olmak için büyük bir fırsat yakaladıklarını dile getiren katılımcılar, Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Şehitkamil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi'nin İlk "İnternet Evi" Pirsultan Sosyal Tesisi'nde Açıldı - Son Dakika
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