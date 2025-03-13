Şehitkamil Belediyesi'nin Ramazan Sokağı'na Vatandaşlar Büyük İlgi Gösteriyor

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan Sokağı, her akşam yüzlerce aileyi ağırlıyor. Çocuklar için eğlence merkezi, yetişkinler için ise geçmişe yolculuğun yapıldığı sokak, vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ramazan ayına özel Oyuncakistan Parkı içerisinde Ramazan Sokağı oluşturuldu. Her akşam çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sokakta, yöresel lezzetlerden geleneksel oyunlara birçok etkinlik düzenleniyor. Geleneksel lezzetler ve alışveriş stantlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden Ramazan Sokağı, iftar sonrası Gazianteplilerin buluşma noktası haline geldi. Çocukların kahkahalarıyla şenlenen etkinlik alanında aileler de ramazanın manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün gündüz ve akşam olmak üzere farklı etkinliklerin düzenlendiği sokakta animatör etkinlikleri, spor etkinlikleri, Hacivat-Karagöz, sıra gecesi, tasavvuf dinletisi, masal okuma, tiyatro, sihirbaz gösterilerinin yanı sıra birçok organizasyon gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayı boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm hemşehrilerini sokağa davet etti.