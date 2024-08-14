Gazikent Mahallesi'nde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Gazikent Mahallesi'nde kapsamlı asfalt çalışmaları yürütüyor. Mahalle Muhtarı Mustafa Bişkin, "Ben, 20 yıldır bu mahallede oturuyorum. Umut Başkan'ımızın haricinde mahallemize hizmet yapıldığını görmedim" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gazikent Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetler ile mahallede ulaşım, daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

"Mahallemize hizmet yapıldığını görmedim"

Mahalle Muhtarı Mustafa Bişkin, "Ben, 20 yıldır bu mahallede oturuyorum. Umut Başkan'ımızın haricinde mahallemize hizmet yapıldığını görmedim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mahallemizin asfaltları, kaldırımları yapılıyor. Alabildiğince hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

"Daha önce böyle bir hizmet görmedim"

Mahalle sakini Hüsnü Yıldırım ise yıllardır bekledikleri hizmetleri nihayet görmeye başladıklarını belirterek, "Başkan'ımıza, yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar yapılmayan hizmetlere karşın bugünlerde hizmet görmeye başladık. Ben, 13 yıldır bu mahallede oturuyorum. Daha önce böyle bir hizmet görmedim. Başkanımıza, hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.