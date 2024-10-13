Şehitkamil'de Kadınlara Yönelik Etkinlik

Güncel

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Rotary Kulübü ve Yüzyüze Ruh Sağlığı Derneği ortaklığında kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikle aile içi iletişim, hukuki haklar, madde bağımlılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verildi.

Şehitkamil Belediyesi, Rotary Kulübü ve Yüzyüze Ruh Sağlığı Derneği ortaklığında ev kadınları için düzenlenen etkinlikle aile içi iletişim, hukuki haklar, madde bağımlılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verildi. Kültür Merkezi'ndeki eğitim programı iki gün sürdü. 250 annenin katıldığı programın ilk gününde Avukat Ahmet Ergüç, "Hukuk Alanında Genel Bilgilendirme" konulu eğitim verirken, Doktor Emine Suat "Meme ve Serviks Kanseri" hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Psikolog Mehmet Zahit Kurtcebe ve Psikolog Alev Hasgül de annelere "Çocuk-Ergen Gelişim Süreçleri ve Akran Zorbalığı"nı anlattı.

Programın ikinci gününde, Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Tuğba Uçar, "Madde Bağımlılığı" konusunda anneleri bilgilendirdi. "Ev İçi İletişim" ve "Cinsel Eğitim" konularında ise Psikolojik Danışman Hahibe Yıldız Yüksel ve Uzman Psikolog Adalet Değirmenci annelere bilgilendirmelerde bulundu.

Günün son eğitiminde ise Uzman Psikolog İlkay Cengizeroğlu, Doç. Dr. İdris Kaya ve Psikolog Deniz Özgür Özdemir "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Erken Yaşta Zorla Evlilik" konularını anattı

Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle annelere katılım sertifikası verildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Rotary Uluslararası 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, Ruh Sağlığı Derneği yöneticileri katıldı.

Törende Belediye tarafından etkinliğe verilen destekten dolayı Muradi tarafından Açıkgöz'e hediye takdim edildi.