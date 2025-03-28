Şehitkamil'de Uzun Süredir Taşeron Olarak Çalışan Şoförler, Belediyenin İşçi Kadrosuna Girdi

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye bünyesinde taşeron olarak çalışan araç şoförlerinin uzun süredir beklediği kadroyu verdi. Yılmaz, 60 emekçiyi kapsayan sözleşmeyi imzalayarak, araç şoförlerini daimi işçi kadrosuna aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Yılmaz, belediyede taşeron olarak çalışan şoförlerin, kadroya alınmasını sağladı. Şehitkamil Belediyesi Araç Tahsis Birimi'ni ziyaret eden Yılmaz, sözleşmeyi imzaladı.

Yılmaz, "Bayram öncesi sizin duanız bana yeter. Sizler benim mesai arkadaşımsınız. 15 yıllık çalışan emekçi şoför kardeşlerimiz var. Taşeronu hiçbir zaman benimsememiştim. Çok şükür bugün buna son verdik. Yıllardır bu belediyeye, bu halka hizmet eden şoför arkadaşlarımız artık resmi olarak da bu ailenin bir parçası oldu. Kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından taşeron olarak çalışan şoförlerin daimi işçi kadrosuna alınmasını sağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından Yılmaz, şoförlerle birlikte beyaz güvercinler uçurdu. Şoför emekçileri, mutlu haberi davul ve zurnalarla kutladı.