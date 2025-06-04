Şehzadeler Belediyesi'nden Bayram Öncesi Yoğun Mesai

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı güven ve huzur içinde geçirebilmeleri için birçok alanda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şehzadeler Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için birçok alanda eş zamanlı olarak görev yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve alışveriş noktalarında fiyat etiketi ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fahiş fiyat ve etiket uyumsuzluklarına karşı hassasiyet gösteren ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yapıyor.

Birçok noktada eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarında bakım ve düzenleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Çim biçiminden ağaç budamaya, ot temizliğinden peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok alanda çalışma gerçekleştiren ekipler, bayram süresince vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği ortamlar hazırlıyor. Manisa Şehitliği'nde de çalışmalar yürüten ekipler, detaylı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de mahalle ve sokaklarda ihtiyaç duyulan noktalarda tamirat ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bozulan yolların onarımı, kaldırım düzenlemeleri ve asfalt yama çalışmalarıyla hem trafik güvenliği artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.