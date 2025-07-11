Selimpaşa Kadın Plajı Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Selimpaşa Kadın Plajı Yeniden Açıldı

11.07.2025 15:59
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Silivri Belediye Meclisi, İstanbul Valiliği ile yapılan protokolle Selimpaşa'daki kadınlar plajını tekrar açtı.

Silivri Belediye Meclisinde, geçen sene AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna karşı oy çokluğuyla kapatılan Selimpaşa'daki kadınlar plajının, İstanbul Valiliğinin kararı ve belediyenin işbirliğiyle yeniden açılması kararlaştırıldı.

Silivri Belediye Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu başkanlığında Silivri Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Mecliste, Selimpaşa Plajı'nın işletilmesine ilişkin Silivri Belediyesi ile İstanbul Valiliği arasında Gelir Paylaşımı ve İşbirliği Protokolü'nün yapılmasına yönelik gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Semanur Kepenek, geçen sene haziran ayı toplantısında plajın kapatılmasının görüşüldüğünü ve yaptıkları itirazlara rağmen oy çokluğuyla kapatıldığını söyledi.

O günkü oturumdaki Meclis tutanaklarını okuyan Kepenek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, "Kadınları her alanda özgürleştirmek istiyoruz. Afganistan, İran'da örnekleri var buraya dair oralara bakalım. Plajlarda kadınları ayrıştırmaya son veriyoruz. Bu plajlar çağdaş olmaya engeldir." şeklinde söylemlerde bulunduğunu aktararak bu söylemlere şiddetle karşı çıktıklarını ve yanlış ifadeler olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Kepenek, "Burada yoğun talep gören ve kaldırılması nedeniyle de ciddi bir tepki oluşturan yeri Silivri Belediyesi, çağdaş olmaya engel gördüğü yeri yüzde 50 ortaklıkla tekrar açıyor. İnşallah çağdaşlığımıza zeval gelmez açtıktan sonra. Buraya gidip açılışa da katılacağız hep beraber. Sayın Başkan, Meclis kayıtlarına da yansıyan sözleri üzerine kadınlardan bir özür dilemedi. Burayı tercih eden birçok kadın var. Bu sözleri hak etmediler. Biz bu kadınlar için bir özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Silivri Belediyesinin mevzuatı bahane göstererek kadınlar plajını kapattığını söyledi.

Plajın tekrar açılmasının sevindirici bir durum olduğunu dile getiren Aşkın, böylelikle büyük bir yanlıştan geri dönüldüğünü kaydetti.

Plajı her kesimden kadınların kullandığını belirten Aşkın, "Bunun kapatılması açıkçası Silivrili kadınlara verilmiş bir cezaydı. Şimdi bir yanlıştan dönüldü. Çok güzel. Biz 2024 yılının haziran ayında neredeysek oradayız, sizin de buraya gelmiş olmanız çok sevindirici. Kadınlarımıza ve Silivri halkımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Kadınlara yönelik tabii ki bu tür konuşmalar yanlış"

AK Parti'li Meclis Üyesi Kepenek'in açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak, "Kadınlarla bir sorunumuz yok. Burası bize Valilikten gelen yazıyla kapatıldı. Kadınlara yönelik tabii ki bu tür konuşmalar yanlış, kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine araya giren Meclisi yöneten CHP'li Meclis Üyesi Kıroğlu, "Hayır, Sayın Çolak, şöyle bakın, manipüle edilme aracı... Ben Büyükşehir Meclisinde de söylemiştim bu benzer durumu." dedi.

Sözlerine devam eden Çolak ise "Benim söyleyeceğim bu. Tabii ki kabul etmiyoruz. Kadınlar bizim için kıymetli. Söylenen sözleri Meclis tutanaklarından aldığınızı söylediniz, tabii ki kabul etmiyoruz. Sizin konuşmanız biraz provoke ediciydi." ifadesini kullandı.

Kıroğlu ise Balcıoğlu'nun bu konudaki maksadının gayet net olduğunu, yasal gerekçelerle plajın kapatıldığını belirterek "Demagojiden öte manipüle etmeye çalışıyorsunuz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, sahillerde inisiyatif yetkisinin Valiliğe değil, Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu söyledi.

Valiliğin hukuken böyle karar verme durumu da olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Valilik vatandaşların şikayetleri varsa onları belediyeye gönderir. 'Böyle şikayetler var, bize gerekçeni yaz' der. Belediye ya orayı hukuksuzsa hukuki hale getirir ya kapatır. Siyasi olarak tercihte bulunur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selimpaşa Kadın Plajı Yeniden Açıldı - Son Dakika

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