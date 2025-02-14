Şemdinli\'de Hayvan Barınağı Ziyareti

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Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar hayvan barınağında incelemlerde bulundu.

Kaymakam Akpınar ve Belediye Başkanı Şakar, hayvan barınağını ziyaret etti.

Hayvanların durumu hakkında bilgi alan Akpınar, sahipsiz hayvanların korunması ve daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Şakar ise hayvanların refahını artırmak için gereken tüm destekleri sağlayacaklarını belirtti.