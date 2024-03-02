Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Eylem Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Eylem Gerçekleştirildi

Senegal\'de Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Eylem Gerçekleştirildi

Senegal'in başkenti Dakar'ın Grand Yoff semtinde, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'dan önce yapılması için eylem düzenlendi. Sivil toplum örgütü FİPPU'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Valilik izniyle gerçekleşen gösteride Sall karşıtı sloganlar attı. Seçimin 2 Haziran olarak belirlenmesine muhalefet ve sivil toplum tepki göstererek, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılmasını istiyor.

02.03.2024 22:49  Güncelleme: 22:51
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Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 2 Nisan'dan önce yapılması için eylem gerçekleştirildi.

Başkent Dakar'ın Grand Yoff semtinde yüzlerce kişi, seçimin, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'dan önce yapılması için sivil toplum örgütü FİPPU'nun çağrısıyla toplandı.

Valilik izniyle düzenlenen gösteride eylemciler, Sall karşıtı sloganlar attı.

Gösteri olaysız sona erdi.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 25 Şubat'taki cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Muhalefet ve sivil toplum ise 2 Haziran tarihine şiddetle karşı çıkarak, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılmasını istiyor.

2 Haziran önerisinin resmileşmesi için Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ve Anayasa Konseyinin onayı gerekiyor.

Kaynak: AA

Senegal, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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