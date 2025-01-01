Senegal\'de Lompoul Çölü\'nde Yeni Yıl Kutlaması

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Senegal'de yeni yıl, kuzeydeki Lompoul çölünde ateş danslarıyla kutlandı.

Dakar'a yaklaşık 180 kilometre mesafedeki çölde düzenlenen eğlencede geleneksel dans ve müzik grubu "Ngueweul Rythme" Senegal'e özgü şarkılar söyledi, danslar sergiledi.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde, Senegal'in eğlence kültüründe önemli yeri olan "Simb" adı verilen aslan kostümlü oyuncular, 2025 yazılı kağıtları ateşe verdi.

Meşaleli dansçılar da tutuşan kağıtların etrafında dans etti, geleneksel enstrümanlarla çaldı.

Kutlamaya Avrupalı turistler yoğun ilgi gösterdi.

İtalya'dan gelen Anna Castelli, çöldeki organizasyondan çok etkilendiğini söyledi.

Castelli, "Daha önce yeni yıl için birçok Avrupa ülkesine gittim ancak Lompoul'da gördüklerim kadar hiçbir yerde heyecanlanmadım. Aslan kostümlü oyunların performansı muazzamdı. Büyük kentlerde, hava fişekli yılbaşı kutlamalarından sıkılanlara Senegal'e gelmelerini öneririm." dedi.

Fransız turist Marie Berger de geçen sene yılbaşı kutlaması için Lompoul çölünü tercih ettiğini belirterek, "Geçen sene eşimle gelmiştik bu yıl da iş arkadaşlarımı getirdim. Ngueweul Rythme grubunun şovları muazzamdı." ifadelerini kullandı.