Senegal'de Muhalif Lider Sonko, Seçimi İlk Turda Kazanacaklarını Söyledi - Son Dakika
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Senegal'de Muhalif Lider Sonko, Seçimi İlk Turda Kazanacaklarını Söyledi

Senegal'de dün serbest kalan muhalif lider Ousmane Sonko, 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazanacaklarını söyledi. Sonko, seçimlerin şeffaf düzenlenmesi konusunda uyarılarda bulunurken, destekçilerine de seçime güçlü katılım çağrısında bulundu. Ayrıca Sonko, seçimi kazandıktan sonra para biriminde reform yapmayı planladığını belirtti. Sonko'nun sağ kolu olan Bassirou Diomaye Faye ise cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.

16.03.2024 02:21  Güncelleme: 02:22
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Senegal'de dün serbest kalan muhalif lider Ousmane Sonko, 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazanacaklarını söyledi.

Temmuz 2023'te tutuklanan ve dün siyasi af kapsamında salıverilen Sonko ve yine dün salıverilen cumhurbaşkanı adayı olan sağ kolu Bassirou Diomaye Faye, başkent Dakar'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Sonko, seçimlerin şeffaf düzenlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Macky Sall'i uyarırken destekçilerine de seçime güçlü katılım çağrısında bulundu.

Daha önce aldığı bir cezadan dolayı seçilme hakkını kaybettiği için cumhurbaşkanı seçiminde sağ kolu Faye'ı aday gösteren Sonko, Faye'e desteğini bir kez daha yineledi.

Sonko, "Her şey yolunda giderse ilk turda oyların yüzde 60'nı alacağız. İlk turda zafer bizim." dedi.

"Parasal egemenlik yoksa egemenlik de yoktur"

Seçimi kazandıktan sonra da para biriminde reform yapmak istediğinin altını çizen Sonko, bu konuda önce bölgesel ardından ulusal düzeyde bazı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Sonko, bölgedeki 8 ülke tarafından kullanılan Batı Afrika Frankının (CFA) kalkınmayı engellediğine vurgu yaparak "Parasal egemenlik yoksa egemenlik de yoktur." ifadesini kullandı.

"İntikam peşinde değiliz ancak adalet yerini bulacak"

Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Sonko, Cumhurbaşkanı Sall'i işaret ederek "Yapacak işimiz çok, cadı avına zamanımız yok. İntikam peşinde değiliz ancak adalet de yerini bulacak." dedi.

Sonko, 22 Mart'ta sona erecek seçim kampanyası için zamanın daraldığına vurgu yaparak "Önümüzde kazanmamız gereken bir seçim var. Çok zaman kaybettik. Adayımızın zaferi için sahada olacağız." diye konuştu.

Otelin etrafında ve bahçesinde toplanan Sonko destekçileri ise basın toplantısını kurulan mobil ekranlardan izledi.

Sonko ve Faye, perşembe gece yarısı Dakar'daki Cap Manuel cezaevinden ayrılmıştı.

Sonko ve Faye'ın tahliyesi destekçileri tarafından sevinçle karşılanırken Dakar'ın birçok bölgesinde saatlerce kutlama yapılmıştı. Sonko'nun yaşadığı mahallede toplanan binlerce kişi saatlerce liderlerinin eve ulaşmasını beklemişti.

Sağ kolu cumhurbaşkanı adayı olmuştu

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.

Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, kendisine yakın ve sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.

Faye de 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmıştı. Hapishanedeyken cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Faye'nin seçim kampanyasını destekçileri yürütüyordu.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog ve siyasi genel af sözü vermişti.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 24 Mart'ta yapılmasına karar verilmesiyle cumhurbaşkanı adayları 9 Mart'ta seçim kampanyasına başladı.

Adayların kampanya süreci 22 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Senegal, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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