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Senegal'de Otobüs ve Dolmuşun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı Arttı - Son Dakika
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Senegal'de Otobüs ve Dolmuşun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı Arttı

Senegal'de bir otobüs ile dolmuşun kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 13'e yükseldi. Kazada 6'sı ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı.

Senegal\'de Otobüs ve Dolmuşun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı Arttı
25.01.2024 - 13:08,
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ÇEKİM ZAMANI: 24 Ocak 2024

Senegal'in iç kesimlerindeki Diourbel Bölgesi'nde yer alan Nebe köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasından çeşitli görüntüler

Senegal'de bir otobüs ile dolmuşun kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 13'e yükseldi.

Senegal Haber Ajansı'na (APS) göre kaza Salı günü yerel saatle 23.00'da ülkenin iç kesimlerindeki Diourbel Bölgesi'nde yer alan Nebe köyü yakınlarında meydana geldi.

APS'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kazada 6'sı ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Diourbel'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Senegal'de Otobüs ve Dolmuşun Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı Arttı - Son Dakika
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