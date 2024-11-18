Senegal Seçiminde PASTEF Önde - Son Dakika
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Senegal Seçiminde PASTEF Önde

Senegal'de yapılan seçimde PASTEF partisi önde gidiyor, hükümet zaferi doğruladı.

18.11.2024 03:46
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Senegal'de dün düzenlenen genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF yarışı önde götürüyor.

Ülkede seçim sonrası oy sayma işlemi halen devam ederken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre PASTEF neredeyse her kentte rakiplerine fark attı.

Hükümet Sözcüsü Amadou Moustapha Ndieck Sarre, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre "PASTEF'in sandıktan büyük bir zaferle çıktığını" söyledi.

Seçimin önde gelen koalisyonlarından "Samm Sa Kaddu (Yerel dil Volofçada 'sözümü tutuyorum')" lideri Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, Facebook hesabından PASTEF'i kazandığı zafer için tebrik etti.

"Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu lideri olan eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Amadou Ba da X hesabından yaptığı paylaşımda PASTEF'i kutlarken, kazananın Senegal olduğunu yazdı.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderlik ettiği "Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonundan yapılan açıklamada ise seçimde birçok usulsüzlük yapıldığı iddia edilerek, İçişleri Bakanı Jean Baptiste Tine suçlandı.

Çoğunluk için 83 vekil gerekiyor

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden seçilen 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

En az 83 vekil çıkaran parti ya da koalisyon meclis çoğunluğunu elde etmiş olacak.

Henüz resmi sonuçlar gelmese de PASTEF'in mecliste çoğunluğu elde etmesi için yeterli vekil sayısına rahatça ulaşacağı tahmin ediliyor.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal Seçiminde PASTEF Önde - Son Dakika

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