Şenkaya\'da Ev Yangını

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin çatısı zarar gördü.

İlçenin Değermenlidere Mahallesi'nde Özgen Ayas'a ait evin çatısında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ardahan Göle ve Şenkaya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa süreli müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Evin çatısında büyük hasar oluştu.