Şenkaya'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Şenkaya'da kurtuluş coşkusu

ERZURUM - Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı, ilçede düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Şenkaya Kaymakam Vekili ve Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini ile Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Şenkaya Belediyesi'nde tebrikleri kabul etti. Törenin ilerleyen saatlerinde, Şenkaya caddelerinde davul ve zurna eşliğinde halk coşkuyla kutlamalara katıldı. Ayrıca atlı gösteriler de ilçe sokaklarında büyük ilgiyle izlenerek kutlamalara renk kattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı, birlikte halkın Kurtuluş Bayramı'nı kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, halkı bu özel günde bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Şenkaya Kaymakam Vekili ve Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini de bir selamlama konuşması yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunları ve tiyatro gösterisiyle kutlamalar renkli bir hale geldi. Koro ve müzik dinletisi de programa ayrı bir anlam kattı. Tüm etkinlikler büyük bir ilgiyle izlendi.

Kutlama programının ardından, programa katılan tüm misafirlere Şirankes Mesire Alanı'nda öğle yemeği ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu programda, olumsuz hava şartlarına rağmen kutlamalar salonda devam etti.

Programa, Şenkaya Kaymakam Vekili Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.