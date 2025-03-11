Sera Gölü'nde Balçık Temizliği Tamamlandı

Sera Gölü'nde balçık temizleme çalışmaları tamamlandı, suyunun berraklaşması için beklemeye geçildi

4 ay süren çalışmalarda göl tabanından yaklaşık 200 bin metreküp rüsübi malzeme çıkartıldı

TRABZON - Trabzon'un doğal güzelliyle ünlü turizm merkezi Sera Gölü'nde başlatılan balçık temizleme çalışmaları tamamlandı. 4 ay süren çalışmalarda göl tabanından yaklaşık 200 bin metreküp rüsübi malzeme çıkartıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü'nün berraklığına kavuşması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan turizm merkezinin çamurlu ve kötü görüntüsü nedeniyle DSİ tarafından Ekim ayında çalışma başlatıldı. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle tercih edilen Sera Gölü'nde 2015 ve 2019 yıllarında yapılan dip temizliğine rağmen göldeki kirliliğin önüne geçilemezken, berraklığına bir türlü kavuşamayan Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Devlet Su İşleri'nce dere yatağına çökeltim havuzu da yapıldı. Göle yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edilen çökeltim havuzu ile Sera Gölü'nde rüsübi malzemelerin dolmasının engellenmesi amaçlandı. Çalışmalar kapsamında membada yer alan 7 adet tersip bendi temizlenirken, göl içerisinde 8 ekskavatör, 2 adet dragline iş makinesi, 1 greyder, 2 dozer, 18 kamyon, 1 su tankeri ve 3 kamp treyleri ile çalışma yapıldı. 35 personel ile sürdürülen çalışmalarda kamyonlarda ile döküm sahasına günde 9 sefer yapıldı. Çıkartılan rüsübi malzemeler 7 kilometre uzaklıktaki döküm sahasına taşınırken, çalışmaların tamamlandığı gölden yaklaşık 200 bin metreküp rüsübi malzemenin çıkartıldı. Tabanı temizlenen Sera Gölü'nün berrak olacağı günler için bekleyişe geçildi.